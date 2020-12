La PlayStation 4 può funzionare anche come lettore DVD?

Tra i tanti vantaggi offerti dalla console Sony vi è quello di poter leggere i DVD grazie al suo lettore interno. Se il vostro lettore DVD non funziona più, acquistare una PS4 potrebbe essere un'ottima idea per unire l'utile al dilettevole, rimpiazzando il vecchio sistema di riproduzione.

L'ottima notizia è che il lettore della PS4 funziona anche da lettore Blu-Ray (BD), perfetto se disponete di un televisore ad alta risoluzione e comprate spesso film in Full HD o risoluzione 4k.

Per utilizzare PlayStation 4 come lettore DVD basta inserire il disco, quindi selezionare il contenuto dall'area contenuti. Prima di poter riprodurre BD e DVD, il sistema PS4 deve abilitare la funzione di riproduzione disco su Internet, una sola volta. Dopo avere eseguito tale operazione non sarà più necessario connettersi a Internet per riprodurre BD o DVD. I dischi supportati sono i seguenti:

Blu-Ray Disc nei formati BD-ROM e BD-R/RE (BDAV, BDMV);

nei formati BD-ROM e BD-R/RE (BDAV, BDMV); DVD nei formati DVD-ROM, DVD-R/RW e DVD+R/RW

Non è supportata invece la riproduzione di questi tipi di disco.

CD

BD-RE ver.1.0

BD-R/RE XL

DVD non finalizzati

Non utilizzate questi dischi, onde evitare di danneggiare il sistema.

Dischi da 8 cm

Dischi di forma non circolare, ad esempio a forma di scheda, stella o cuore

Dischi spezzati, deformati o che sono stati riparati

Qui di seguito elenchiamo altri dettagli tecnici che potrebbero esservi utili.

Un disco di tipo DualDisc presenta un lato conforme allo standard DVD e un lato che contiene solo audio. Non è possibile riprodurre il lato con solo audio nel sistema PS4. Per la riproduzione continua di BD protetto da copyright, potrebbe essere necessario aggiornare la chiave di cifratura per AACS (Advanced Access Content System). La chiave di cifratura viene automaticamente rinnovata se il sistema PS4 è connesso a Internet, quindi probabilmente non dovrete fare nulla.

Alcuni dischi potrebbero non essere riprodotti a causa di graffi, polvere, qualità della registrazione o caratteristiche del dispositivo di registrazione. In rari casi i dischi DVD, BD ed altri supporti potrebbero non funzionare correttamente sul sistema PS4. Ciò è principalmente dovuto alle variazioni del processo di produzione o alla codifica del software.

Questo è tutto quello che dovete sapere sul lettore DVD della vostra PlayStation 4. Se avete qualche dubbio sul montaggio della console, troverete qui una guida per collegare la PS4 al televisore.