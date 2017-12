PlayStation 4: i giochi più attesi del 2018 nel nostro Video Speciale

Il 2017 si appresta a concludersi: perè stato un anno davvero scoppiettante, e la casa nipponica ha esplicitamente dichiarato di volersi superare nel 2018. Abbiamo quindi stilato la lista dei giochi in arrivo sunel corso del prossimo anno.

Impossibile non citare le attesissime esclusive in arrivo sulla home console di Sony: da God of War, a Detroit: Become Human, passando poi per Dissidia Final Fantasy NT, Shadow of the Colossus, Dreams, Death Stranding, Days Gone, Spider-Man, The Last of Us Part II e molti altri. È probabile che non tutti usciranno davvero nel 2018, ma i prossimi 12 mesi offriranno naturalmente ampio spazio per conoscere nuovi e succulenti dettagli riguardanti questi giochi.

Passando ai titoli multipiattaforma, troviamo altri pesi da novanta, come Dragon Ball FighterZ, Dragon Quest XI, SoulCalibur VI, Monster Hunter World, Vampyr, Resident Evil Remake 2, Secret of Mana Remake, Shenmue III, soltanto per citarne alcuni.

Per un approfondimento più completo, vi invitiamo a consultare il nostro Speciale, accompagnato dal video che vi abbiamo riportato in cima all'articolo. Quali sono i titoli che attendete maggiormente per il 2018?