PlayStation 4 Guida: 14 funzioni della dashboard che forse non conoscevate

Forse non lo sapevate, ma la dashboard di PlayStation 4 include diverse feature molto utili che potrebbero esservi sfuggite. In questa guida vogliamo segnalarvi 14 funzionalità della consoleche probabilmente non avete mai notato.

Come ben saprete, la dashboard di PlayStation 4 permette di personalizzare l'utilizzo della console in diversi modi, a partire dalle impostazioni di accesso e dalla possibilità di condividere le nostre esperienze di gioco con la community. Alcune feature, però, potrebbero passare facilmente inosservate: eccone 14 da non lasciarsi sfuggire.

Mappatura del DualShock 4

Dal menù [Impostazioni] andate su [Accessibilità] e selezionate la voce [Assegnazione tasti]. Qui potrete scegliere liberamente come riassegnare i vari tasti del DualShock 4, mappando a vostro piacimento tutti i pulsanti del pad. La funzione è pensata principalmente per chi ha problemi motori, ma si rivelerà molto utile anche per riconfigurare in controlli nei giochi che non dispongono di un'opzione dedicata.

Zoom, colori e contrasto

Sempre sotto [Accessibilità] si troveranno opzioni come "Testo più grande", "Contrasto elevato" e "Inverti colori". Con la funzione "Zoom", in particolare, si potrà ingrandire una porzione della schermata tenendo contemporaneamente premuti Quadrato e il pulsante PS, facilitando la lettura di menù e interfacce.

Guide ai trofei

Se avete difficoltà a sbloccare uno specifico trofeo, la dashboard di PlayStation 4 vi permetterà di accedere alle guide dedicate in pochi istanti. Per farlo vi basterà scorrere la lista trofei, selezionare il trofeo desiderato e premere il tasto "Options". A questo punto non dovrete far altro che selezionare la voce "Cerca su Internet", così da consultare le guide in rete per sbloccare l'obiettivo.

Condivisione istantanea

Per catturare uno screenshot bisogna tenere premuto il tasto "Share" per qualche momento, ma volendo potreste farlo anche con una semplice pressione istantanea. Per cambiare l'impostazione del tasto Share andate nel menù [Condivisione e trasmissione], selezionate [Tipo di controllo del tasto Share] e scegliete "Istantanee delle schermate semplici" al posto della configurazione "Standard".

I benefici di PS4 come sistema principale

Attivando la PS4 come sistema principale potrete estendere i benefici dell'abbonamento PlayStation Plus a tutti gli utenti della console, con la possibilità di sfruttare i download automatici dei pre-ordini e degli acquisti effettuati sul PS Store (non dimenticate di lasciare la console in modalità riposo). Per attivare la PS4 come sistema principale basta andare su [Gestione Account] e selezionare "Attiva come PS4 principale".

Modalità riposo

In modalità riposo si possono sfruttare diverse funzioni utili mentre la console si trova in risparmio energetico. Andate su [Impostazioni di risparmio energetico] e scegliete [Imposta le funzioni disponibili nella modalità riposo]. Qui potrete selezionare tre funzionalità da mantenere attive durante la modalità riposo:

Alimentazione alle porte USB : per caricare il DualShock tenendolo collegato alla console tramite il cavo USB.

: per caricare il DualShock tenendolo collegato alla console tramite il cavo USB. Mantieni sospesa l'applicazione : le applicazioni vengono sospese in modo che al prossimo utilizzo della console si possa riprendere rapidamente da dove si aveva interrotto, senza caricamenti.

: le applicazioni vengono sospese in modo che al prossimo utilizzo della console si possa riprendere rapidamente da dove si aveva interrotto, senza caricamenti. Rimani connesso a internet: per scaricare dati e aggiornamenti mentre la console si trova in modalità riposo, una funzione molto utile per guadagnare tempo prezioso tra un download e l'altro.

Menù rapido

Tenendo premuto il tasto PS si può chiamare il menù rapido, così da accedere velocemente alle funzioni che vengono utilizzate più spesso. Gli spazi e le opzioni di questo menù possono essere personalizzati secondo le proprie abitudini. Per farlo basterà selezionare semplicemente la voce [Personalizza].

Hub PlayStation Plus

Se siete utenti PlayStation Plus e volete conoscere rapidamente tutte le novità proposte dall'abbonamento, come gli sconti esclusivi e i giochi gratuiti del mese, vi basterà selezionare la prima icona a sinistra della dashoboard di PlayStation 4.

Comandi vocali

Sapevate che potete dare un nome alla vostra PS4 e perfino parlarci? Se volete cambiare nome alla vostra console, andate su [Sistema], selezionate "Informazioni sul sistema" e date sfogo alla vostra fantasia.

Per attivare i comandi vocali selezionate "Usa la PS4 con i comandi vocali" in [Impostazioni comandi vocali], esclamate "PlayStation!" in un microfono collegato al sistema e seguite le istruzioni su schermo.

Passare da un'app all'altra

Potete passare istantaneamente da un'app all'altra (tra le ultime due che stavate utilizzando) premendo due volte il tasto PS. Una funzione che si rivelerà molto comoda se state giocando e usando al tempo stesso le app native di PS4 come PS Video, il PS Store, What’s New, Live da PlayStation, Galleria catture o il browser.

Notifiche

Per un maggior controllo sulle notifiche, andate su [Notifiche] dalle Impostazioni e scegliete quali tipologie di messaggi ricevere durante le sessioni di gioco. Nel caso vogliato disattivarle completamente durante la visione di un film, invece, vi basterà selezionare "Disattiva notifiche pop-up durante la riproduzione video".

Inoltre potete selezionare "Notifiche quando gli amici vanno online", scegliendo gli amici per cui ricevere una notifica nel momento in cui accedono al PSN.

Togliere i lucchetti

Se sulla dashboard vi è capitato di vedere un piccolo lucchetto sotto l'icona di un gioco, con l'impossibilità di avviarlo, allora significa che qualcosa sarà andato storto con la licenza che avete acquistato sul PS Store. Il problema può essere risolto su [Gestione account] selezionado "Ripristina licenze".

Login

Se la vostra PS4 viene usata da più persone, ma voi siete gli utenti più assidui e volete effettuare il login automatico con il vostro profilo, potete andare su [Impostazioni di login] e selezionare "Effettua automaticamente il login alla PS4" per evitare di selezionare l'utente ogni volta che accendete il sistema.

In alternativa, nel caso siate in possesso di una PlayStation Camera, potrete abilitare "Abilità riconoscimento visi" per accedere automaticamente con il vostro profile tramite il riconoscimento facciale.

Infine, per una questione di sicurezza, potete andare su "Gestione codici d'accesso" per impostare un codice pin di quattro cifre da inserire al momento del login.

Metodi di inserimento

Scorrere con le frecce e cliccare non è il solo modo per digitare parole su PS4. In alternativa, quando la tastiera virtuale compare sullo schermo potete premere R3, usare i sensori di movimento del DualShock 4 per selezionare rapidamente le lettere e premere X per digitare.

A proposito di tastiere, se ne avete una inseritela nella porta USB della vostra PS4 e cominciate a digitare. Se invece preferite usare il pad e cercate un metodo di inserimento più rapido, potete scorrere il pollice sul touchpad per selezionare la lettera desiderata.

Per rimanere informati sui giochi di prossima uscita, invece, vi proponiamo il nostro Video Speciale con i titoli più attesi su PlayStation 4 nel 2018.