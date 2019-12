PlayStation 4 guida la classifica delle vendite nel Regno Unito per il Black Friday 2019

Come riportato da UKIE e GFK Chart-Track, FIFA 20 è stato il gioco più venduto nel Regno Unito durante la settimana del Black Friday, le due compagnie di analisi però forniscono ora altri dati interessanti riguardo al venduto totale del mercato retail.

Lungo tutta la Black Friday Week in Gran Bretagna sono stati venduti 1.3 milioni di giochi in formato fisico, un dato in calo del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi, 500.000 sono giochi per PlayStation 4, 413.112 sono giochi per Xbox e infine 361.967 sono giochi per Nintendo Switch.

Stupisce il calo delle vendite del software PS4 che registra un -37% rispetto al Black Friday 2018, segno di come il mercato digitale sia cresciuto enormemente in dodici mesi, arrivando a rosicchiare importanti fette al software retail, anche se i margini restano comunque buoni con oltre 500.000 copie fisiche di giochi PlayStation 4 vendute ai consumatori nell'arco di soli sette giorni.

Seppur il mercato retail sia in calo, come evidenziato anche da UKIE, la situazione non sembra preoccupante e l'industria britannica continua a reggere il passo classificandosi come la nazione più importante in Europa per quanto riguarda le vendite di videogiochi e console. Vedremo cosa accadrà il prossimo anno con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett.