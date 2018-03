PlayStation 4 Guida: come impostare il tempo di gioco con il Firmware 5.50

Con il firmware 5.50 diè stata espansa la Gestione del, permettendo ai tutori della famiglia di regolamentare il numero di ore che gli utenti più giovani possono trascorre in compagnia della console. Vediamo come funzionano le nuove feature disponibili.

La Gestione del tempo di gioco è disponibile dal browser web per monitorare in qualsiasi momento le attività degli utenti più giovani, e dalla stessa PlayStation 4 andando su Impostazioni->Filtro Contenuti/Gestione Famiglia. Questa feature permette ai tutori della famiglia di imporre un limite di tempo nell'utilizzo di PS4 da parte dei più piccoli, dove per utilizzo si intende qualsiasi impiego della console, dalla riproduzione di giochi alla visualizzazione di video.

Tre semplici impostazioni consentono di regolamentare la Gestione del tempo di gioco. Vediamole in dettaglio:

Impostazione delle limitazioni del tempo di gioco - Utilizzando queste impostazioni si possono abilitare le limitazioni del tempo di gioco, o disattivarle selezionando "Limita" o "Non limita".

Impostazione delle limitazioni del tempo di gioco - Utilizzando queste impostazioni si possono abilitare le limitazioni del tempo di gioco, o disattivarle selezionando "Limita" o "Non limita".

Assegnazione del tempo di gioco - Questo insieme di opzioni permette di impostare limiti di tempo relativi all'utilizzo della console. L'opzione più semplice è "Tutti i giorni", in cui le opzioni "Durata di gioco", "Orario inizio" e "Orario fine" verranno applicate ogni giorno della settimana. "Per giorni della settimana", in alternativa, consente di scegliere diversi tempi di gioco in base ai giorni della settimana.

Azione al termine del tempo di gioco - Allo scadere del tempo di gioco si possono abilitare due azioni: "Solo notifica" o "Effettua il logout dalla PS4". Selezionando "Solo notifica", una notifica ricorderà ai bambini che il loro tempo di gioco è terminato, e verrà visualizzata nuovamente ogni 5 minuti fino a quando la console non verrà spenta manualmente. Scegliendo "Effettua il logout dalla PS4", invece, allo scadere del tempo verrà effettuato il logout automatico dalla PS4, sospendendo l'applicazione utilizzata in quel momento.

Quando il tempo di gioco termina mentre la modalità "Logout" è attiva, il bambino verrà condotto a una schermata con due opzioni: "Ok" per tornare alla schermata di accesso con l'indicatore del tempo di gioco fissato a 00:00, e "Chiedi che il tempo di gioco venga modificato" per richiedere ai tutori della famiglia di estendere la sessione di gioco.

I tutori della famiglia possono modificare il tempo di gioco in qualsiasi momento, così da diminuire o aumentare il numero di ore messe a disposizione dei più piccoli. Per farlo ci sono tre possibilità differenti:

Da PS4 - Andate su Impostazioni->Filtro contenuti/Gestione famiglia, selezionate l'account del membro della famiglia per cui volete modificare il tempo di gioco, quindi scegliete l'opzione "Modifica il tempo di gioco per oggi". Da qui puoi aumentare o diminuire il tempo di gioco in intervalli di 15 minuti.

Da browser web - Andate su Gestione Account, selezionate Account->Gestione famiglia e scegliete l'account del membro della famiglia per cui volete modificare il tempo di gioco, quindi andate su "Modifica il tempo di gioco per oggi". Anche in questo caso potrete aumentare o diminuire il tempo di gioco in intervalli di 15 minuti.

Da PS App - Aprite PS App sul vostro dispositivo mobile e accedete con le vostre credenziali di tutore della famiglia. Toccate il simbolo PlayStation nella parte bassa dello schermo, quindi andate su Impostazioni->Informazioni sull'account. Adesso toccate l'icona del menu in alto a sinistra nella schermata, selezionate "Gestione famiglia" e scegliete l'account del minorenne per cui desiderate modificare il tempo di gioco. Andate su "Modifica il tempo di gioco per oggi" per aumentare o diminuire il tempo di gioco in intervalli di 15 minuti.

Questo conclude la nostra Guida alla Gestione del tempo di gioco con il firmware 5.50 di PlayStation 4. Per quanto riguarda le altre novità introdotte dall'aggiornamento, non dimenticate di consultare le altre guide relative al Supersampling di sistema e agli Sfondi personalizzati.