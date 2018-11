PlayStation 4 Kingdom Hearts 3 Edition: prime foto della console

L'account ufficiale giapponese di PlayStation su Twitter ha pubblicato alcune foto della PlayStation 4 Kingdom Hearts III Edition, versione speciale della console a tiratura limitata personalizzata con loghi e simboli di KH.

Le immagini mostrano il design della console e la confezione cartonata con artwork esclusivo, inoltre un breve video permette di ammirare il tema di Kingdom Hearts 3, in regalo per tutti i possessori di questa versione speciale di PlayStation 4.

PS4 Kingdom Hearts III Edition è disponibile solamente in Giappone, il lancio nei territori occidentali non è attualmente previsto ma non è escluso che Square Enix possa renderla disponibile in alcuni mercati selezionati durante il prossimo anno.

Kingdom Hearts 3 uscirà invece il 29 gennaio 2019 in Europa su PS4 e Xbox One, a dicembre il publisher pubblicherà un nuovo video, l'ultimo trailer e uno spot TV che verrà mandato in onda nelle sale americane durante il periodo festivo.