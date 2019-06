PlayStation 4 Mega Sconti: vi presentiamo i migliori giochi PS4 ora in offerta

Sono ora in corso i Mega Sconti sul PlayStation Store, e fino al 26 luglio alcuni dei migliori giochi PS4 verranno proposti in offerta a un prezzo scontato fino al 65%. Come di consueto, abbiamo selezionato cinque proposte, dando priorità a bundle e deluxe edition particolarmente convenienti.

Tra queste, il team di Everyeye vi propone titoli decisamente interessanti, caratterizzati da un valido rapporto qualità/prezzo. Tra questi, potrete trovare:

Dishonored Collezione Completa : con uno sconto del 70% e disponibile al prezzo di 23,99 euro , questa raccolta offre ai giocatori la possibilità di approcciarsi alla produzione targata Arkane Studios. Al suo interno troviamo infatti Dishonored Definitive Edition e Dishonored 2, il tutto correlato da una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui Dishonored: La Morte dell'Esterno;

: con uno sconto del 70% e disponibile al prezzo di , questa raccolta offre ai giocatori la possibilità di approcciarsi alla produzione targata Arkane Studios. Al suo interno troviamo infatti Dishonored Definitive Edition e Dishonored 2, il tutto correlato da una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui Dishonored: La Morte dell'Esterno; Batman Return to Arkham : acquistabile al prezzo di 14,99 euro , questo bundle rappresenta un'offerta decisamente interessante per immergersi nel mondo videoludico del Cavaliere Oscuro. Al suo interno troviamo infatti Batman:Arkham Asylum e Batman:Arkham Night;

: acquistabile al prezzo di , questo bundle rappresenta un'offerta decisamente interessante per immergersi nel mondo videoludico del Cavaliere Oscuro. Al suo interno troviamo infatti Batman:Arkham Asylum e Batman:Arkham Night; COD Black Ops 3 Zombie Chronicles : disponibile al prezzo di 25,19 euro , questo prodotto include Call of Duty Black Ops 3 ed una serie di ulteriori contenuti. Per maggiori informazioni sul titolo, potete fare riferimento alla recensioni di COD Black Ops 3 disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura di Francesco Fossetti;

: disponibile al prezzo di , questo prodotto include Call of Duty Black Ops 3 ed una serie di ulteriori contenuti. Per maggiori informazioni sul titolo, potete fare riferimento alla recensioni di COD Black Ops 3 disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura di Francesco Fossetti; Mortal Kombat XL : acquistabile sul Playstation Store al prezzo di 14,99 euro , il titolo offre Mortal Kombat X, completo di tutti i lottatori resi disponibili nella fase post-lancio come DLC. Anche in questo caso, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Mortal Kombat XL;

: acquistabile sul Playstation Store al prezzo di , il titolo offre Mortal Kombat X, completo di tutti i lottatori resi disponibili nella fase post-lancio come DLC. Anche in questo caso, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Mortal Kombat XL; L'Ombra della Guerra Definitive Edition: disponibile al prezzo di 24,99 euro, questa offerta consente ai giocatori di immergersi nel mondo di gioco ispirato all'universo del Signore degli Anelli ad un costo vantaggioso;

Per ogni informazione relativa alle promozioni segnalate, vi invitiamo a consultare ilrealizzato per voi dal team di Everyeye: come da tradizione, lo trovate direttamente in apertura a questa news. Buona visione!