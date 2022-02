PlayStation: 4 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, il 94% dal mercato digitale

Quanto vale il business dei videogiochi per PlayStation? Tanto, tantissimo, nell'ultimo trimestre Sony ha incassato 4 miliardi di dollari da questo segmento di mercato, il 94% degli introiti totali legati al gaming provengono dal mondo digitale.

Il trimestre che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2021 conferma un sorpasso del digitale sul fisico con la divisione PlayStation che ha generato entrate per 4.012 miliardi di dollari così suddivise: 3.755 miliardi dal mercato digitale di cui 2.1 miliardi dalle microtransazioni, dall'acquisto di DLC ed espansioni e 257 milioni di dollari dalle vendite fisiche.

Il business dei contenuti digitali include non solo la vendita di giochi sul PlayStation Store ma anche di contenuti aggiuntivi e ovviamente microtransazioni e acquisti in-app, oltre ai ricavi degli abbonamenti di PlayStation Plus e PlayStation Now.

Numeri importanti che non devono stupire, del resto nell'ultimo trimestre dell'anno Sony non ha pubblicato nuovi titoli AAA capaci di ottenere incredibili vendite sul mercato retail, di contro il PlayStation Store permette non solo di vendere con maggior semplicità anche i giochi più datati del catalogo ma anche di avere un flusso continuo di entrate da pacchetti, DLC e contenuti in-game.

Non stupisce la decisione di Sony di pubblicare 10 GaaS entro il 2026, obiettivo raggiungibile anche grazie alla recente acquisizione di Bungie.