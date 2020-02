PlayStation 4: NACON presenta il Controller Cablato Camouflage e il Microfono da Streaming

Le alte sfere di NACON rinsaldano la propria collaborazione con Sony e annunciano una nuova linea di prodotti su licenza ufficiale di SIE dedicata agli utenti PlayStation 4: i primi due accessori della partnership con il colosso tecnologico nipponico sono il Controller Cablato Camouflage e il Microfono da Streaming.

Con oltre un milione di unità vendute in tutto il mondo, il Compact Controller Cablato per PS4 è disponibile in versione Camouflage al prezzo consigliato di 39,99 euro. Il pad riprende e riadatta tutte le caratteristiche e il design del DualShock 4 per offrire un touchpad frontale più reattivo, due motori per la funzione di vibrazione, delle finiture soft touch per migliorare il comfort e il grip durante le sessioni di gioco più intense e l'immancabile jack per le cuffie. Come per le altre versioni del pad, e per l'Asymmetric Wireless Controller dello scorso anno, anche il Compact Controller Cablato Camouflage di NACON per PS4 è compatibile con PC.

Anche il Microfono da Streaming è disponibile e, al prezzo consigliato di 79,99 euro, promette di facilitare le attività di tutti i content creator su PlayStation 4. La scheda tecnica che accompagna l'annuncio del nuovo dispositivo lo descrive come un microfono capace di catturare il suono in maniera altamente precisa ed efficace, oltreché di riprodurre la voce con dettagli cristallini anche grazie alla tecnologia CardioID con registrazione direzionale e riduzione intelligente dei rumori di sottofondo.