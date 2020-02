PlayStation 4 e Nintendo Switch in sconto da Comet nel nuovo volantino San Valentino

Gruppo Comet ha lanciato il nuovo volantino di febbraio con tante offerte speciali pensate anche per San Valentino grazie alla sezione "Tecno Love" che include numerosi prodotti in vendita a prezzo scontato, tra cui PS4 Slim e Nintendo Switch.

Tra le offerte in corso (fino al 19 febbraio) segnaliamo PS4 Slim 1 TB con due controller DualShock 4 a 299 euro anzichè 359 euro, inoltre sul volantino troviamo anche Nintendo Switch con Nintendo Labo (Kit Assortito o Kit Robot) a 319 euro anzichè 363,90 euro.

La sezione Tecno Love (offerte valide dall'8 al 14 febbraio) presenta invece altre offerte speciali, tra cui PS4 500 GB con due controller DualShock 4 e Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 249 euro e Nintendo Switch Lite (disponibile nei colori giallo, turchese e grigio) a 199 euro. Il volante Logitech G29 proposto a 199 euro mentre la cuffia Trust GXT 307B RAVU costa 19,90 euro.

Trovate l'elenco completo dei prodotti in sconto sul sito di Comet, le promozioni sono gestite a livello locale da vari gruppi commerciali, quanto riportato dunque potrebbe non essere valida in tutta Italia, vi invitiamo a recarvi nel negozio a voi più vicino per scoprire le offerte in corso.

Seguiteci sul canale Telegram Offerte Tech & Videogiochi per essere sempre aggiornati sulle promozioni più interessanti, sugli sconti dei negozi online e nuovi volantini.