PlayStation 4: numerose segnalazioni su un messaggio che fa bloccare la console

Nelle scorse ore sono apparse in rete innumerevoli segnalazioni su un messaggio che, una volta ricevuto e letto, è capace di provocare il blocco di PlayStation 4, costringendo lo sfortunato giocatore ad effettuare il reset di fabbrica.

Un utente in particolare afferma che il suo team di Rainbow Six Siege è stato colpito da un account fake di un avversario. Hanno ricevuto il messaggio in questione, lo hanno letto, la loro console si è bloccata e sono stati costretti a ripristinarla. Solo un membro della squadra l'ha scampata, per un semplice motivo: aveva la privacy dei messaggi impostata su Privato, accorgimento che ha impedito al malintenzionato di inviagli la stringa di testo in questione.

Non conosciamo i dettagli tecnici precisi al riguardo, ma pare che il glitch possa essere innescato da una precisa sequenza di caratteri che PlayStation 4 non è in grado di riconoscere. Potete vederla nello screenshot in calce a questa notizia. Sembra un problema molto simile a quello che ha interessato iPhone 6 qualche anno addietro. In quel caso, tuttavia, provocava un "semplice" riavvio.

Alcuni utenti affermano che risulta persino impossibile cancellare il messaggio dall'app per smartphone, mentre altri pare ci siano riusciti. In ogni caso, le segnalazioni sono davvero molte, ed è possibile che il problema si diffonda ulteriormente nelle prossime ore. Come specificato, l'unico modo per prevenire la ricezione di questo messaggio da uno sconosciuto è impostare la Privacy su Privato, seguendo queste istruzioni:

Andate nelle Impostazioni di PS4;

Gestione Account;

Impostazioni Privacy;

Impostazioni Personali | Messaggistica;

Andate su Messaggi e selezionate la voce Solo Amici oppure Nessuno.

Sony non ha ancora commentato l'accaduto, ma ci auguriamo che la problematica venga risolta quanto prima.