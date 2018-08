PlayStation 4: nuovi video per Ghost of Tsushima, Days Gone, Concrete Genie e Dreams

Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato una nuova serie di video dedicati ad alcune delle più attese esclusive in arrivo su PlayStation 4.

I quattro filmati, che potete trovare in cima e in calce all'articolo, vedono la partecipazione degli sviluppatori di Ghost of Tsushima, Days Gone, Concrete Genie e Dreams, che ci raccontano alcuni dettagli riguardanti lo sviluppo di questi titoli. Possiamo quindi ascoltare le parole di Nate Fox, creative director presso Sucker Punch; di Alex Evans, technical director di Media Molecule; di John Garvin e Jeff Ross, rispettivamente creative director e game director di Days Gone; ed infine di Brent Gocke, project manager del piccolo studio first party Pixelopus.

Ghost of Tsushima, Dreams, e Concrete Genie sono attesi in esclusiva su PlayStation 4, ma questi titoli non dispongono ancora di una data di lancio ufficiale (Dreams dovrebbe però arrivare in Beta entro quest'anno). Days Gone, invece, farà il suo debutto su PS4 il 22 febbraio 2019.