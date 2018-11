PlayStation 4: nuovo video celebrativo per il quinto anniversario

Il 29 novembre 2013 PlayStation 4 arrivava nel nostro continente, con una settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti, pronta a conquistare anche il mercato europeo: obiettivo riuscito, cinque anni dopo la console Sony ha venduto 86 milioni di unità e dovrebbe sfondare il tetto dei 100 milioni nel corso del 2019.

Per festeggiare il quinto compleanno di PS4, la divisione europea di Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo video celebrativo intitolato "5 Years Of Adventure" che ricapitola i grandi traguardi raggiunti dalla community e dalla console, ricordando le uscite più importanti e i numeri generati.

Un percorso, quello di PlayStation 4, iniziato nel 2013 appunto e continuato nel 2016 con i lanci di PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro, mentre si parla già da tempo di PS5, nuova console della casa giapponese in arrivo presumibilmente tra il 2019 e il 2021, con una presentazione apparentemente prevista per il prossimo anno.

In attesa di sapere cosa bolle in pentola per il futuro ci uniamo agli auguri per il quinto compleanno di PlayStation 4.