PlayStation 4 ha perso l'esclusività temporale di Final Fantasy VII Remake?

Al momento del suo reveal avvenuto all'E3 2015, Final Fantasy VII Remake è stato annunciato in esclusiva temporale per PlayStation 4. Altre informazioni riguardanti le piattaforme di riferimento su cui il gioco sarebbe giunto in seguito, non sono mai arrivate da Square-Enix.

Tuttavia, un importante risvolto potrebbe essere stato confermato grazie al listino di Walmart che, aggiornatosi nella giornata di ieri, ha elencato tutta una lista di giochi che potenzialmente potrebbero essere presentati all'E3 2018. Tra le novità, spunta però anche un dettaglio riguardante Final Fantasy VII Remake: il titolo di Square-Enix, in questo caso, viene accostato sia al nome di PlayStation 4 che di Xbox One. Sappiamo che lo sviluppo del JRPG è stato molto travagliato, e che, secondo i rumor, la compagnia nipponica ha dovuto riavviare i lavori circa due anni fa. A causa di tutto questo, alcuni sono arrivati ad ipotizzare che Square-Enix abbia cambiato i piani legati anche alla pubblicazione del gioco, con una release fissata in contemporanea su PlayStation 4 e Xbox One.

Naturalmente, vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele, soprattutto considerando il fatto che il listino di Walmart presenta alcuni errori e imprecisioni legati ad altri titoli come Dragon Quest e Forza Horizon. Vedremo se sarà l'E3 2018 l'occasione giusta per Square-Enix per tornare a parlare di Final Fantasy VII Remake.