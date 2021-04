PS4 e PlayStation App: ecco le novità con l'aggiornamento di domani

PlayStation 5 si aggiornerà nella giornata di domani, con la console next-gen di Sony che accoglierà una vasta serie di migliorie e gradite aggiunte che faranno la felicità dei fan. L'update, però, prevede anche alcune novità riguardanti PlayStation 4 e PlayStation App.

Per quanto riguarda PlayStation 4, Sony ha confermato l'arrivo dello Share Play cross-gen grazie al quale sarà possibile interagire con gli utenti PS5. Come già vi abbiamo anticipato, "i possessori di PS5 potranno consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il tuo controller a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi.

Una selezione delle sessioni di gioco dei tuoi amici ora verranno visualizzate su entrambe le console PS4 e PS5, così potrati giocare di più insieme agli amici. Inoltre, puoi utilizzare questa funzionalità come scelta rapida per inviare un invito a giocare, riducendo il tempo necessario per iniziare a giocare con gli amici. Tramite il menu Impostazioni privacy, puoi modificare chi può interagire con te in party, giochi e messaggi".

Al momento, questa è l'unica funzionalità inedita di cui Sony fa menzione esplicita sul nuovo articolo pubblicato sul PlayStation Blog, ma il team di sviluppo ha apparentemente apportato tanti altri piccoli "aggiornamenti e migliorie".

Passando a PlayStation App, Sony ha confermato l'arrivo a breve di numerose aggiunte che semplificheranno la vita agli utilizzatori dell'applicazione ufficiale di PlayStation: "Nelle prossime settimane saranno disponibili ulteriori novità, tra cui la possibilità di partecipare a una sessione multigiocatore su PS5 dall’app, gestire la memoria di archiviazione della console PS5, confrontare le raccolte di trofei con gli amici e ordinare e filtrare i prodotti mostrati nel PlayStation Store. Puoi scaricare gratuitamente PlayStation App da Google Play e dall’App Store."