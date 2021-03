PlayStation 4 prende fuoco, evacuato un palazzo a Genova

Il quotidiano Il Secolo XIX riporta la notizia di un condominio evacuato dai Vigili del Fuoco per circa trenta minuti a seguito delle fiamme divampate dopo che una console PS4 ha preso fuoco apparentemente a causa di un cortocircuito.

E' successo a Genova nel quartiere Sampierdarena dove un giovane sedicenne ha visto la sua console iniziare a bruciare con conseguente nube di fumo nero che si è rapidamente espansa per tutto il condominio. Il ragazzo ha subito chiamato i Vigili del Fuoco i quali hanno evacuato lo stabile per mezz'ora, questo il tempo necessario a ristabilire l'ordine e riportare la situazione alla normalità per permettere abitanti degli appartamenti di rientrare nelle loro case.

I Vigili del Fuoco hanno poi effettuato i controlli insieme alla Polizia, rinvenendo come l'incendio sia stato causato probabilmente da un cortocircuito della console, non è chiaro se per un difetto di produzione o magari a causa della mancanza di adeguata ventilazione o ancora per colpa di una ciabatta elettrica o una presa di alimentazione non a norma. Non non è chiaro se ci siano danni alle strutture mentre è certo che non ci siano feriti ma il sedicenne è stato curato sul posto poiché lievemente intossicato dal fumo e dai vapori sprigionati dalla console in fiamme. La situazione è tornata rapidamente alla normalità, certamente resterà un grande spavento per gli abitanti del condominio e per il proprietario della PS4.