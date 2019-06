Playstation 4: previsti a breve le iscrizioni per testare nuove funzionalità Party

Sony ha recentemente pubblicato l'firmware 6.70 per PS4, ma sembra che ulteriori novità siano in arrivo per i possessori di Playstation 4 e Plystation 4 Pro.

Il Blog ufficiale di Playstation Europa ha infatti annunciato che presto sarà avviata una fase di prova dedicata ad alcune nuove funzionalità del Party PS4. Per verificarne la corretta implementazione di queste ultime, Sony ha deciso di organizzare una fase di anteprima, che coinvolgerà alcuni utenti attivi sull'home console. Le tempistiche precise non sono ancora state rese note, ma sulle pagine del blog è possibile leggere che i giocatori potranno "presto" iscriversi per avere un'opportunità di prendere parte ai test.

Tra le novità previste in questa fase di anteprima, vengono segnalate:

Aumento del numero massimo dei partecipanti al Party, che passano da 8 a 16 giocatori;

Qualità audio della chat migliorata;

Miglioramenti alla connettività di rete;

Per coloro che prenderanno parte al test, non sarà possibile unirsi in Party od utilizzare le funzioni Share Play con utenti che non stanno prendendo parte alla prova. È tuttavia da sottolineare che il codice fornito da Sony potrà essere riscattato da 20 diversi account idonei: in questo modo sarà possibile condividerlo con i propri amici.



