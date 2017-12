PlayStation 4 Pro a 299,99 su Amazon.it, il prezzo più basso mai visto!

In questi ultimi giorni dell'anno, Amazon.it offre una incredibile promozione su PlayStation 4 Pro : la console Sony è ora disponibile al prezzo bomba di, in versione Jet Black con hard disk da 1 Terabyte.

Nello specifico, PS4 Pro Jet Black viene venduta al prezzo di 299,99 euro anzichè 409.99 euro, con un risparmio pari a 110,00 euro (-27%) sul costo di listino. La confezione include la console di colore nero con hard disk da 1 Terabyte e un controller DualShock 4 in tinta, mentre non sono previsti giochi o altri accessori in bundle.

Compra PS4 Pro Jet Black su Amazon.it (299.98 euro)

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.