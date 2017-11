PlayStation 4 Pro a 339.98 euro da GameStop per il Black Friday

Continuano leper il! La divisione italiana della catena offre una interessante promozione su PlayStation 4 Pro 1 Terabyte in vendita a prezzo scontato fino al 27 novembre, salvo esaurimento scorte

PlayStation 4 Pro 1TB è disponibile (online e nei negozi) al prezzo di €339,98 anzichè €409,98 con un risparmio di 70 euro sul prezzo di listino. GameStop Italia offre anche la possibilità di acquistare la console online con ritiro gratuito nel punto vendita più vicino a casa vostra, così da risparmiare sulle spese di spedizione.

La confezione include la console di colore nero, un DualShock 4, auricolare mono, cavo HDMI, cavo di alimentazione e manualista. Giochi e altri aventuali accessori non sono compresi, tuttavia con i soldi risparmiati potrete acquistare ad esempio l'abbonamento PlayStation Plus da dodici mesi, in promozione a 44,99 euro.