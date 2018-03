PlayStation 4 Pro: come attivare il Supersampling di Sistema con il firmware 5.50

Dopo un periodo trascorso in Beta, quest'oggi il Firmware 5.50 diè stato reso disponibile per tutti gli utenti. Tra le tante novità introdotte, spicca senz'altro il(Modalità Supercampionamento) per

Questa nuova funzione permette di incrementare la qualità grafica dei giochi per i possessori di televisori con risoluzione 2K, 1080p o inferiore. In sostanza, anche i titoli privi di patch dedicata possono ora sfruttare la potenza aggiuntiva della console renderizzando le scene alla più alta risoluzione possibile, per poi effettuare il downscaling a 1080p ottenendo enormi benefici in termini di pulizia visiva. Attivare questa modalità è molto semplice: è sufficiente andare nelle Impostazioni, entrare nel menu Audio e Schermo e selezionare Impostazioni Uscita Video. Qui troverete la voce Modalità Supercampionamento, che potrà essere attivata e disattivata a piacimento.

Questa la descrizione della Modalità Supercampionamento di PS4 Pro: "Abilitando questa opzione per tutti i giochi su PS4 Pro, anche per i titoli ancora privi dell'apposita patch, la pulizia grafica migliorerà sui TV 2K o con risoluzione inferiore, l'effetto finale dipenderà dal gioco, in alcuni casi sarà possibile notare un calo del framerate." Sony Interactive Entertainment ha specificato che le prestazioni possono variare da un gioco all'altro, dal momento che sono ottimizzati in maniera diversa per sfruttare la potenza aggiuntiva messa a disposizione da PlayStation 4 Pro. In alcuni titoli la qualità dell'immagine potrebbe non migliorare, mentre in altri potrebbe diminuire la frequenza dei fotogrammi.

Avete già provato il Supersampling di Sistema su PS4 Pro? Aspettiamo le vostre impressioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.