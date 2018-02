Playstation 4 Pro: ecco la prima analisi del Supersampling di sistema del firmware 5.50

Come segnalato in precedenza su queste pagine, l' firmware 5.50 di Playstation 4, al momento disponibile solamente in beta, include ilper, che permetterà di abilitare questa opzione anche in quei giochi non muniti dell'apposita patch. Un'aggiunta davvero promettente per i giocatori privi di una TV in 4K.

Ma saranno davvero così rilevanti i miglioramenti? Eurogamer prova a darci una risposta con la sua nuova analisi: nell'articolo si afferma che effettivamente attivando il Supersampling di sistema l'immagine a schermo risulta più pulita, l'anti-aliasing smussa i bordi seghettati e si assiste alla riduzione del flickering. Il portale, tuttavia, conferma che in qualche caso si potrebbe assistere a un calo delle performance: provando la feature in The Last Guardian e Call of Duty Black Ops 3, sembra infatti che attivando il Supersampling della versione in 4K venga mantenuto anche lo stesso framerate, che alle volte è meno stabile rispetto a quello offerto in 1080p nativi.

Ricordiamo che al momento Sony non ha ancora annunciato la data di uscita del firmware 5.50 di Playstation 4.