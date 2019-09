PlayStation 4 PRO con un gioco in offerta da Unieuro fino al 19 settembre

Unieuro lancia una nuova promozione per rendere meno amara la fine delle vacanze il ritorno a scuola o in ufficio. Nel nuovo volantino Unieuro di settembre è presente anche PlayStation 4 PRO, la console Sony viene venduta in bundle con un gioco a prezzo scontato.

Nello specifico Unieuro offre PS4 PRO 1 TB Standard o il bundle PS4 PRO 1TB Gamma con voucher di Fortnite in entrambi i casi con un gioco a scelta tra Marvel's Spider-Man o God of War al prezzo di 379.99 euro. Nel caso del Fortnite Bundle avrete diritto anche ad un codice che darà accesso a vari contenuti per il gioco Epic tra cui il Costume Epico Neo Versa, il Dorso Neo Phrenzy e 2.000 V-Buck.

Ricapitoliamo: PS4 PRO 1 Terabyte con gioco a scelta tra God of War e Marvel's Spider-Man al prezzo di 379.99 euro, indubbiamente un bel risparmio rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida fino al 19 settembre online e in tutti i punti vendita Euronics.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché non fa altro che riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. I contenuti sponsorizzati di Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".