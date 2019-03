PlayStation 4 PRO in offerta da Media World per la Festa del Papà

Mentre continua ancora per poche ore la promozione Red Night, Media World lancia le offerte per la Festa del Papà. Un prodotto in particolare ha destato il nostro interesse... PlayStation 4 PRO è ora in vendita a prezzo scontato, solamente per la giornata di oggi.

Da Media World PS4 PRO costa 379 euro anzichè 409 euro con un risparmio di trenta euro sul prezzo di listino della console Sony. L'offerta è valida sul modello standard da 1 Terabyte, colore Jet Black, senza giochi o altri accessori in bundle, ad eccezione del DualShock 4 incluso nella confezione.

Lo sconto è valido online ed in tutti i punti vendita Media World sparsi per l'Italia esclusivamente fino alle 23:59 di martedì 19 marzo, solamente per la Festa del Papà. Sebbene la percentuale di sconto non sia altissima, i 30 euro risparmiati vi permetteranno di abbonarvi a PlayStation Now per due mesi (14.99 euro al mese) o di finanziare parte dell'abbonamento PlayStation Plus, ora in promozione a 44.99 euro, ancora per pochissimi giorni.

