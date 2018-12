PlayStation 4 Pro e Kingdom Hearts 3: un' Edizione Limitata sbarca in Occidente!

Kingdom Hearts 3 è ormai sempre più prossimo all'uscita, fissata per il 29 gennaio 2019. Per celebrare la pubblicazione dell'atteso titolo, Sony e Square Enix hanno creato un'edizione limitata di Playstation 4 Pro.

Inizialmente una Playstation 4 Kingdom Hearts 3 Edition era stata presentata per il solo mercato nipponico, sembra invece che anche l'Occidente avrà una propria Edizione Limitata. Infatti, un'ammiraglia Sony a tema Kingdom Hearts 3 è attualmente pubblicizzata anche sui canali di comunicazione di Playstation Italia, tra cui compare, immancabile, l'Account Twitter ufficiale. In calce a questa news potete infatti visionare un cinguettio dedicato appositamente a questa particolare Edizione Limitata di Playstation 4 Pro.

Sul blog Playstation ufficiale in lingua italiana è presentato ufficialmente il prodotto: "[...] siamo orgogliosi di annunciare il pacchetto PS4 Pro di Kingdom Hearts III in edizione limitata. Il pacchetto include una PS4 Pro speciale da 1 TB e un controller wireless DUALSHOCK 4. La PS4 Pro in color nero opaco è decorata con un intricato motivo che descrive lo stemma di Kingdom Hearts ed è caratterizzata da finiture simil pelle. Il controller wireless DUALSHOCK 4 nero lucido abbinato è caratterizzato da motivi decorativi sul touch pad. Naturalmente questo pacchetto non sarebbe completo senza una copia di Kingdom Hearts III, e questo pacchetto PS4 Pro include la Deluxe Edition del gioco, con spilla esclusiva di Sora, steelbook e artbook a colori con copertina rigida".

Un'edizione che si presenta quindi particolarmente ricca di contenuti e dettagli. Potete visionare questa nuova edizione di Playstation 4 Pro nell'immagine di anteprima a questa news e nel Tweet che trovate in calce. Che ne dite, con il Natale ormai alle porte, siete tentati da questa console a tema Kingdom Hearts 3?