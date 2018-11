PlayStation 4 Pro, PS4 Slim, PSVR e DualShock: tutte le offerte Black Friday di Amazon

Oggi è il Black Friday e dopo le prime offerte dei giorni scorsi, arrivano nuove interessanti promozioni su PS4 Slim, PlayStation VR e in particolar modo su PlayStation 4 Pro in bundle con Marvel's Spider-Man e sui controller DualShock 4 proposti in varie colorazioni al prezzo di 39,99 euro.

Sconti PlayStation 4

PlayStation 4 Slim 500GB E Chassis Jet Black + 2° DualShock 4 - 289,99 euro

PS4 500 GB F Black + 2 DualShock 4 - 289,99 euro

PS4 Slim 500GB E Chassis Jet Black + 2° DualShock 4 + Marvel's Spider-Man Steelbook €289,99

PS4 Slim 500GB F Chassis Jet Black + 2° DualShock 4 + Marvel's Spider-Man Steelbook € 289,99

PlayStation 4 Pro G Chassis + PS Card 20€ - 399,99 euro

Playstation 4 Pro B Chassis 1 TB + PS Card 20€ - 379,99 euro

Playstation 4 Pro G Chassis 1 TB + PS Card 20€ + Marvel's Spider-Man Steelbook €389,99

Playstation 4 Pro B Chassis 1 TB + PS Card 20€ + Marvel's Spider-Man Steelbook €389,99

Sconti PlayStation VR



PlayStation VR: Visore e Camera con DOOM, Skyrim, VR Worlds - €219,99

PSVR con Camera, VR Worlds e Resident Evil VII - €199,99

PlayStation VR V2 con Camera e VR Worlds - €179,00

DualShock 4 in Offerta



DualShock 4 Steel Black Special Edition €39,99

Dualshock 4 Controller Wireless V2 Blu (Wave Blu) €39,99

Dualshock 4 Controller Wireless V2 Nero €39,99

Dualshock 4 Controller Wireless V2 Rosso (Magma Red) €39,99

Dualshock 4 Controller Wireless V2 Bianco (Glacier White) €39,99

Dualshock Controller Silver V2 € 49,99

Le promozioni PlayStation Black Friday di Amazon.it andranno avanti per tutto il weekend e fino al 26 novembre, giorno del Cyber Monday, in ogni caso se siete interessati vi consigliamo di approfittarne, le scorte infatti sono limitate e non è sicuro che una volta esauriti i prodotti tornino in assortimento nel giro di breve tempo.



