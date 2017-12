PlayStation 4 Pro White in offerta a 299,98 euro su Amazon, il prezzo più basso di sempre

Compra PS4 Pro White su Amazon.it (299.98 euro)

Continuano le offerte di Amazon su: dopo lo sconto sul bundle PS4 Pro e Gran Turismo Sport , il gigante dell'ecommerce proponea prezzo scontato, solo per un periodo limitato.Nello specifico,viene venduta al prezzo dianzichè 409.99 euro, con un risparmio pari a 110,01 euro (-27%) sul costo di listino. La confezione include la console di colore bianco cone un controllrr DualShock 4 dello stesso colore, mentre non sono previsti giochi e altri accessori in bundle.

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.