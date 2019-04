Alcuni prototipi del DualShock 4 mostrati alla GDC da uno sviluppatore di Astro Bot

Mentre cresce l'attesa per il lancio della cosidetta "next-gen" di console gaming e si moltiplicano i rumor su Playstation 5, può risultare interessante dare uno sguardo ai retroscena dello sviluppo di un hardware di casa Sony.

Durante la Game Developers Conference di quest'anno, infatti, un interessante contenuto è stato mostrato n occasione di un panel tenuto da Nicolas Doucet. Quest'ultimo, parte del team responsabile dello sviluppo di Astro Bot, ha condiviso con il pubblico un'immagine decisamente intrigante, che trovate sia in apertura sia, per maggiore dettaglio, in calce a questa news. Al suo interno vengono mostrati alcuni dei prototipi di Dualshock 4: come potete vedere dall'immagine, sono davvero molti! I potenziali controller di Playstation 4 si presentavano come molto differenti tra loro, ed alcuni appaiono davvero peculiari. Cosa ne dite, ce n'è uno che vi incuriosisce particolarmente o preferite la versione definitiva del Dualshock 4?



Ad oggi, Sony non ha ancora fornito alcuna informazione ufficiale in merito alla futura Playstation 5 o al suo controller. Recentemente erano emerse in rete alcune presunte immagini del controller PS5 e del Devkit della console, che si sono tuttavia in seguito rivelate non veritiere. Quali sono i vostri desideri per il prossimo controller di casa Sony? Cambiereste qualcosa del Dualshock 4?