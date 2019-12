PlayStation 4: il PS Blog apre le votazioni per i migliori giochi PS4 del 2019

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il Social Media Manager di SIE Justin Massongill invita tutti i fan del Monolite Nero a partecipare alle votazioni per i migliori videogiochi PS4 del 2019.

Come ogni anno, anche stavolta i ragazzi del PS Blog ci chiedono di indicare i nostri videogiochi PS4 preferiti che hanno visto la luce nel corso di quest'anno. La partecipazione alle votazioni è libera e non richiede alcun tipo di registrazione: oltre ai titoli in nomination, si può indicare un gioco non in lista servendosi del relativo form che accompagna ciascuna categoria.

Nell'iniziativa dei GOTY 2019 lanciata dai gestori del blog ufficiale di PlayStation rientrano anche delle categorie inedite, la più importante delle quali è certamente rappresentata dal premio per il "Miglior Momento Videoludico del 2019", come la prima volta in cui si assiste alla ciclica esplosione della stella di Outer Wilds o la prima volta in cui si viene catturati dalle spaventose Creature Arenate di Death Stranding.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina del PS Blog da cui potete indicare i vostri migliori videogiochi PS4 del 2019 selezionandoli dalle diverse categorie dei premi. Cogliamo inoltre l'occasione per invitarvi a partecipare alle votazioni per il premio di Everyeye per il miglior videogioco del 2019.