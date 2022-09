PlayStation 4 e PS4 Pro: arriva il firmware 10.01, ecco le novità

A distanza di circa dieci giorni dall'arrivo del firmware 10.0 per PlayStation 4 e i modelli Slim e Pro, ecco che Sony mette a disposizione dei suoi clienti un nuovo aggiornamento che porta la sua console alla versione 10.01.

Sul sito ufficiale dell'azienda nipponica è stato confermato l'arrivo del nuovo firmware, il quale è stato anche accompagnato dal changelog che, purtroppo, è molto breve e non contiene troppe informazioni.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale del firmware 10.01 di PlayStation 4:

"Versione 10.01: Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema."

Come potete facilmente immaginare, non vi è alcuna nuova funzionalità e tutto sembra ruotare intorno al classico miglioramento della stabilità. Non è da escludere che sia stata individuata qualche grave problematica nell'ultima versione e che l'attuale firmware serva a risolvere la questione.

Se non avete la possibilità di connettere la vostra console ad internet, Sony permette come sempre di scaricare da PC il file dell'aggiornamento, il quale può essere spostato su un dispositivo USB e poi connesso a PS4 per procedere con l'installazione. Chi è interessato a questa procedura può visitare il sito ufficiale e avviare il download dell'update 10.01.