PlayStation 4 e PS4 Pro: disponibile il firmware 5.50, tutte le novità

Dopo qualche settimana di test in Closed Beta, il nuovoper PlayStation 4 e PS4 Pro è ora disponibile per il download. Questo update apporta numerose migliorie al sistema operativo e include alcune funzionalità aggiuntive, tra cui il Supersampling di sistema su PlayStation 4 Pro.

Di seguito, la lista completa delle nuove funzioni del firmware 5.50 di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro:

Gestione del tempo di gioco : funzione con cui i genitori potranno controllare più facilmente le ore trascorse dai bambini in compagnia di PS4.

: funzione con cui i genitori potranno controllare più facilmente le ore trascorse dai bambini in compagnia di PS4. UI della libreria migliorata : Nella schermata dei giochi/app acquistati potrete filtrare i contenuti acquistati su PS4 e quelli acquistati con il vostro PSN ID.

: Nella schermata dei giochi/app acquistati potrete filtrare i contenuti acquistati su PS4 e quelli acquistati con il vostro PSN ID. Schermata PS Plus nella libreria : All'interno della libreria potrete visualizzare separatamente i giochi riscattati con PS Plus, con tutte le informazioni relative alla gestione dell'abbonamento.

: All'interno della libreria potrete visualizzare separatamente i giochi riscattati con PS Plus, con tutte le informazioni relative alla gestione dell'abbonamento. Nascondere app dalla libreria : per motivi di privacy o di comodità organizzativa, sarà possibile nascondere le applicazioni presenti nella propria libreria.

: per motivi di privacy o di comodità organizzativa, sarà possibile nascondere le applicazioni presenti nella propria libreria. Wallpaper personalizzati : tramite chiavetta USB si potranno importare i propri wallpaper personalizzati sulla console.

: tramite chiavetta USB si potranno importare i propri wallpaper personalizzati sulla console. Notifiche e menù rapido migliorati : per quanto riguarda le notifiche, gli utenti potranno decidere di eliminare permanentemente dal sistema quelle già visualizzate.

: per quanto riguarda le notifiche, gli utenti potranno decidere di eliminare permanentemente dal sistema quelle già visualizzate. Musica di sottofondo su PlayStation Now: adesso potrete ascoltare la vostra musica preferita mentre giocate in streaming tramite PS Now.

Particolarmente atteso il Supersampling di Sistema su PS4 Pro, che permetterà di "Abilitare questa opzione per tutti i giochi su PS4 Pro, anche per i titoli ancora privi dell'apposita patch. La pulizia grafica migliorerà sui TV 2K o con risoluzione inferiore, l'effetto finale dipenderà dal gioco, in alcuni casi sarà possibile notare un calo del framerate", come riportato nel changelog diffuso da Sony Interactive Entertainment.