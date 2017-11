PlayStation 4 e PS4 Pro in offerta per il Black Friday: gli sconti di Amazon

Inizia lae Amazon Italia propone le prime offerte relative a: cinque diversi bundle che includono la console in abbinamento con i giochi più popolari del momento come

Di seguito, tutte le offerte PS4 e PS4 Pro di Amazon.it, i prezzi indicati di seguito sono validi solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino a esaurimento scorte.

PlayStation 4 Slim 500 GB + FIFA 18 (269.99 euro)

La confezione include una console PS4 Slim di colore nero con hard disk da 500 GB, un DualShock 4 dello stesso colore, una copia fisica di FIFA 18 e uncodice per scaricare tre giocatori ICON in prestito e un pacchetto di giocatori rari per FIFA 18 Ultimate Team.

PlayStation 4 Pro + FIFA 18 (369,99 euro)

Pacchetto che include una console PS4 Pro di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, un controller DualShock 4, una copia fisica di FIFA 18 e un contenuto bonus: 3 giocatori ICON in prestito e un pacchetto di giocatori rari da utilizzare in FUT 18.

PS4 1TB + Destiny 2 + Dimmi Chi Sei? (284,99 euro)

Un bundle decisamente ricco, la confezione include PlayStation 4 Slim di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, un DualShock 4 dello stesso colore, una copia fisica di Destiny 2 e un codice per scaricare Dimmi Chi Sei? dal PlayStation Store

PS4 Pro + Dimmi Chi Sei? (339,99 euro)

Il prezzo più basso per entrare nel mondo di PlayStation 4 Pro. Con meno di 350 euro potete portarvia casa la console (con hard disk da 1 Terabyte), un controller DualShock 4 e il gioco Dimmi Chi Sei? della collana PlayLink.



PlayStation 4 1TB + Star Wars Battlefront II (279,99 euro)

PlayStation 4 con hard disk da 1 Terabyte, DualShock 4 e una copia fisica di Star Wars Battlefront 2, il tutto al prezzo di 279,99 euro. Una buona offerta per entrare nel mondo di PS4.

Ricordiamo che per gli abbonati Amazon Prime la spedizione è sempre e comunque gratuita, con consegna garantito in 24 ore (48 ore per le isole e alcuni comuni più piccoli).