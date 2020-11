PlayStation 4 e PS4 PRO: tutte le offerte di GameStopZing per il Black Friday

A partire da oggi e fino al 30 novembre GameStopZing propone sconti su PlayStation 4 e PS4 PRO, con varie configurazioni disponibili a partire da 299,99 euro.

GameStopZing propone il bundle PS5 Slim 500 GB con Ghost of Tsushima a 299.99 euro, PS4 500 GB con FIFA 21 a 299.99 euro e PS4 PRO 1TB da 349.98 euro, varie le configurazioni disponibili per quanto riguarda la console mid-gen di Sony, ad esempio il pacchetto PS4 PRO 1TB con due controller costa 379.98 euro mentre la confezione PS4 PRO 1TB con Voucher Fortnite costa 349.98 euro, tutte le offerte sono valide solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Il Black Friday PlayStation da GameStopZing è ricchissimo di offerte, tra i prodotti in promozione troviamo non solo le console ma anche videogiochi e accessori per giocare alla grande, ad un prezzo piccolo piccolo. Tutte le offerte proseguiranno per il weekend del Black Friday e termineranno lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Tra i tanti giochi PS4 in offerta citiamo Watch Dogs Legion Resistance Edition scontato del 40%, Red Dead Redemption 2 a 28.78 euro, eFootball PES 2021 Season Update a 36.98 euro e Monster Hunter World a 24,49 euro, i titoli scontati sono decine, potete vedere l'elenco completo sul sito di GameStopZing.