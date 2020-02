PlayStation 4 e PS4 PRO: sta per partire la Beta del firmware 7.50, ecco i primi dettagli

Stando alle segnalazioni di alcuni partecipanti al programma di testing degli aggiornamenti software di PlayStation 4, i programmatori di Sony sarebbero ormai in procinto di lanciare la Beta del firmware 7.50 di PS4 e PS4 PRO: quali novità ci attendono con il prossimo update della console?

Le email ricevute da diversi partecipanti al programma del colosso tecnologico giapponese riferiscono l'ormai imminente disponibilità della versione di prova del firmware 7.50 del Monolite Nero.

Il messaggio che accompagna l'annuncio dell'apertura della fase di testing del prossimo aggiornamento software di PS4 non entra nei dettagli delle novità contenutistiche che dovrebbero caratterizzare l'update. L'unica informazione fornita da Sony è infatti quella legata al proverbiale "miglioramento della stabilità di sistema": dietro alla "numerologia" scelta dall'azienda nipponica per indicare con la versione 7.50 il prossimo aggiornamento della console, però, potrebbe celarsi qualche importante funzionalità non ancora svelata, o magari delle modifiche più o meno profonde alla dashboard e all'interfaccia.

E voi, quali sorprese vorreste ricevere con il firmware 7.50 di PlayStation 4 e PS4 PRO? A chi ci segue ricordiamo inoltre che è ancora disponibile il tema dinamico gratis di The Last of Us 2 nonostante la decisione di Sony (e quindi di Naughty Dog) di non partecipare al PAX East 2020.