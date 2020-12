PlayStation 4 e PS4 PRO: Seagate lancia i Game Drive di Marvel's Avengers

Dopo aver presentato i Game Drive Master Chief per Xbox One e Series X/S, Seagate annuncia una linea di Game Drive per PlayStation 4 e PS4 PRO a tema Marvel's Avengers.

Realizzata in collaborazione con Sony, Marvel e Crystal Dynamics, la nuova gamma di hard disk per videogiocatori si rifà all'universo dei Vendicatori per offrire dei Game Drive dal design ispirato a supereroi come Capitan America, Hulk e Thor.

Tutti gli hard disk esterni della linea di Seagate ispirata a Marvel's Avengers offrono delle prestazioni elevate (per la tecnologia degli HDD meccanici) sia in lettura che in scrittura, con una capacità nominale di 2 TB ad accesso veloce tramite connessione USB 3.0 e funzionalità Plug-and-Play. Ogni Game Drive è predisposto per l'abbinamento con PlayStation 4 e PS4 PRO, ma può essere utilizzato anche su PS5 per poter giocare ai titoli retrocompatibili.

Il Game Drive Seagate di Marvel's Avengers è ufficialmente in vendita, in quantità limitate, al prezzo consigliato di 114,99 euro (2TB). Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Marvel's Avengers con tutte le considerazioni, le analisi e le riflessioni di Gabriele Laurino sul kolossal a sviluppo continuo di Crystal Dynamics e Square Enix.