PlayStation 4 e PS4 Pro si aggiornano con il firmware 5.55

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato da pochi minuti un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 4 e PS4 Pro: l'update 5.55 è ora disponibile per il download, con un peso pari a 460 MB.

Il firmware 5.55 non introduce nuove funzionalità ma si limita a risolvere alcuni bug minori e migliorare le prestazioni di sistema durante l'utilizzo di app e giochi non meglio specificati. Come da tradizione, l'aggiornamento è obbligatorio per poter continuare a giocare online, accedere al PlayStation Store e ad app come Prime Video e Netflix.

Al momento non sappiamo per quando sia previsto il prossimo Major Update, il firmware 5.50 uscito a marzo ha introdotto numerose novità, tra cui il Supersampling di sistema e la possibilità di impostare wallpaper per la HOME caricati da una chiavetta USB, caratteristiche decisamente apprezzate dai possessori di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.