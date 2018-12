PlayStation 4 e PS4 Pro si aggiornano con il firmware 6.20

Sony ha pubblicato questa mattina il nuovo firmware 6.20 per PlayStation 4 e PS4 Pro: l'aggiornamento è ora disponibile per il download, il file pesa 426 MB e l'installazione richiede solamente pochi minuti.

Come immaginabile non si tratta di un Major Update ma di un piccolo aggiornamento di sistema per "migliorare la stabilità generale durante l'utilizzo di alcune applicazioni", un changelog standard che non rivela particolari novità o migliorie.

A differenza di quanto sperato, il firmware 6.20 non porta in dote la funzionalità di cambio nickname PSN per tutti, questa opzione ha debuttato a novembre in Beta con l'aggiornamento 6.10, in molti speravano che il cambio nickname potesse debuttare in veste ufficiale entro la fine dell'anno ma così non sarà e probabilmente dovremo attendere i primi mesi del 2019 per saperne di più.