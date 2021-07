Non solo PS5: anche PS4 e PS4 PRO si aggiornano con il firmware 9.0 Beta

Dopo aver provveduto a lanciare la versione Beta del nuovo aggiornamento di PS5 con il supporto agli SSD M.2, Sony Interactive Entertainment sta provvedendo al rollout della versione in Beta testing del Firmware 9.0 di PlayStation 4 e PS4 PRO.

Sulla scorta delle informazioni condivise dai partecipanti alla fase di Beta testing, possiamo quindi scoprire i primissimi dettagli sugli interventi compiuti dai progettisti di Sony per migliorare l'esperienza utente dei possessori di PlayStation 4, tanto della versione originaria quanto per quelle Slim e PRO.

Secondo quanto illustrato dai membri della sempre attenta community di ResetEra che hanno potuto installare in anteprima il Firmware 9.0 di PS4, la versione preliminare del prossimo "major update" del Monolite Nero dovrebbe portare in dote numerose novità.

Oltre agli immancabili interventi di ottimizzazione e di miglioramento della "qualità di vita" dei possessori di PlayStation 4, il firmware 9.0 in Beta testing comprende infatti un sistema per visualizzare i Trofei PS5 dei giochi fruiti con il proprio account, l'opzione per abbandonare un gruppo a cui si partecipa insieme ad una persona appena bloccata e la possibilità di cancellare i messaggi condivisi dai partecipanti a un gruppo di cui si è proprietari.

Di particolare interesse è poi l'introduzione di un sistema di notifica automatica che si attiva inviando un messaggio sull'app PlayStation non appena un figlio, connettendosi alla console col proprio account con permessi limitati dal filtro contenuti e dal sistema di Gestione Famiglia di PS4, accede a funzioni ingame come chat o altri sistemi di comunicazione.

Tutte queste funzionalità, a rigor di logica, dovrebbero essere disponibili anche nella versione finale del Firmware 9.0 di PlayStation 4 e PS4 PRO, il cui lancio dovrebbe avvenire entro le prossime settimane.