PlayStation 4 e PS4 PRO: tema dinamico gratis e tante iniziative per il Pride Month

Nel partecipare alle celebrazioni per il Pride Month 2021, Sony Interactive Entertainment invita l'utenza PlayStation a partecipare ad una serie di iniziative volte a supportare la causa e sostenere i diritti della comunità LGBTQ+.

La prima di queste iniziative assume la forma di uno splendido tema dinamico per PlayStation 4 e PS4 PRO da scaricare in via del tutto gratuita per la propria piattaforma d'elezione. Eccovi i codici regionali da immettere su PSN (sia direttamente dalla console che tramite l'app mobile o il web browser) per riscattare gratis il Pride Theme 2021 su PSN:

Nord, Centro e Sud America: GBX2-ELNK-R5KE

Europa: XQF7-9JN4-3NQM

Giappone: CKDB-GDN3-637B

Corea del Sud: PDJR-T6NH-B49Q

Resto del mondo: DQM5-2LNC-T6KL

L'impegno di Sony per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti della comunità LGBTQ+ prosegue con il lancio della playlist PlayStation Pride su Spotify e l'apertura di una nuova sezione su PlayStation Store che evidenzia oltre 50 videogiochi che si focalizzano su personaggi, tematiche ed esperienze LGBTQ+. SIE è poi orgogliosa di annunciare la propria collaborazione con Gayming Magazine come partner ufficiale per promuovere nel corso dell'anno (e quindi non solo durante il Pride Month) l'inclusività dei giochi che rappresentano i temi LGBTQ+.

In quest'ottica rientrano anche le partnership di SIE con le sfilate del Pride di Tokyo, Londra, San Diego e di altre metropoli internazionali, oltre alla collaborazione con le organizzazioni che si battono per i diritti della comunità LGBTQ+ come GLAAD, The Trevor Project, Larkin Street Youth Services, Tokyo Rainbow Pride, akt o Stonewall.

Quanto al sostegno della causa LGBTQ+ nelle proprie realtà lavorative, SIE si impegna ad essere "il miglior posto dove lavorare e giocare" per tutte le comunità, da qui lo sforzo profuso per supportare la rete di dipendenti Pride@PlayStation attraverso l'allestimento di spazi sicuri per incontrarsi, costruire e promuovere relazioni, scambiare pensieri ed esperienze, educare e rafforzare l'agenda di Sony per il supporto dei temi LGBTQ+ nell'industria dell'intrattenimento digitale.