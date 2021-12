PlayStation 4 e PS5 sono le console più utilizzate per visitare Pornhub

L'anno si avvia verso la conclusione e i responsabili di Pornhub hanno pubblicato un dettagliato resoconto che fotografa l'andamento del traffico sul portale per adulti nel corso di tutto il 2021. Per noi risultano essere di particolare interesse le statistiche relative alle visite effettuate dalle console...

Ancora una volta, sono i giocatori PlayStation aver generato il maggior quantitativo di traffico sul sito pornografico. Secondo i dati snocciolati da Pornhub, il 60,6% delle visite sono state effettuate dagli utenti di casa Sony (un dato che risulta persino essere in crescita del 17,6% rispetto ad un anno fa), seguiti dai giocatori di Xbox, che hanno contribuito con il 36,8% (in crescita del 6% dall'anno scorso). Nel 2021 stupisce vedere quel 2,2% attribuito agli utenti di PlayStation Vita, anche se in calo di un cospicuo 75,7% rispetto al 2020. Fanalino di coda WiiU e 3DS, che contribuiscono con appena lo 0,4%, in diminuzione del 90% rispetto a 12 mesi or sono.

I dati di Pornhub rispecchiano chiaramente la distribuzione delle console in tutto il mondo: nelle ultime generazioni le console PlayStation sono state di gran lunga le più vendute, e questo si ripercuote inevitabilmente sul traffico. Nintendo Switch, dal canto suo, non figura nella torta poiché è sprovvista di un browser, pertanto non può essere utilizzata per navigare.

Dal resoconto di Porhub emerge che il personaggio videoludico più cercato è stato Lara Croft di Tomb Raider, seguito da D.Va di Overwatch e... Super Mario! Se invece parliamo di interi videogiochi, quello di maggior successo è stato Fortnite, che nel 2021 ha battuto Minecraft e Overwatch.