PlayStation 4 a quota 7 milioni di unità vendute in Giappone a 4 anni e mezzo dal lancio

Grazie ai dati diffusi quest'oggi dall'ente Media Create, apprendiamo che, a quattro anni e mezzo di distanza dal lancio della console, PlayStation 4 ha oltrepassato quota 7 milioni di unità vendute nel mercato giapponese.

Per la precisione, si registrano 7.023.521 PlayStation 4 vendute nel Paese del Sol Levante sino a domenica 19 agosto. I dati stimati da Media Create tengono conto di tutto il ciclo vitale della console, inziato il 22 febbraio 2014. La piattaforma Sony può vantare quindi circa due milioni di console vendute in più rispetto a Nintendo Switch, sebbene ci sia da considerare che l'ibrida della casa di Kyoto è stata lanciata in un secondo momento rispetto a PS4, riuscendo tra l'altro a ridurre considerevolmente il gap nel corso del tempo.



Cogliamo l'occasione per segnalarvi che l'ultimo update del firmware di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro (ancora in fase di Beta) ha introdotto un rinnovato sistema di ricerca dei prodotti sul PlayStation Store, che andrà indubbiamente a semplificare la vita degli utenti sul marketplace digitale. Sony ha inoltre recentemente annunciato quattro nuove colorazioni del controller Dualshock 4 in arrivo a settembre, ed ha confermato l'arrivo del PlayStation LineUp Tour, un evento dal vivo dedicato ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4.