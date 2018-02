PlayStation 4 raggiunge quota 76.5 milioni di console distribuite

ha diffuso i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale in corso, relativi al periodo compreso tra il primo ottobre il 31 dicembre 2017. Positivi i numeri della divisione, la quale include il brand PlayStation.

Durante il lasso di tempo indicato, Sony ha distribuito nove milioni di PS4 e PS4 Pro in tutto il mondo, ad oggi la console ha raggiunto quota 76.5 milioni di unità distribuite dal lancio, dato aggiornato al 31 dicembre 2017. Le console effettivamente vendute dovrebbero invece essere 73,6 milioni.

Sebbene le unità distribuite siano calate di 700.000 pezzi rispetto allo scorso anno, i guadagni sono cresciuti del 16.2% grazie all'aumento delle vendite software e ai ricavi dei servizi digitali come PlayStation Store, PlayStation Now PlayStation Plus. Limitatamente a PlayStation 4, la compagnia si aspetta di distribuire 19 milioni di unità entro il 31 marzo 2018, per un totale di 79 milioni.