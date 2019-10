PlayStation 4 Remote Play: supporto per il DualShock 4 wireless solo su Android 10 e iOS13

Sony ha pubblicato l'aggiornamento firmware 7.0 per PS4, il nuovo update ha introdotto alcune novità relative ai party ma non solo, estendendo il supporto Remote Play a tutti gli smartphone Android, mentre fino ad oggi la compatibilità per il Remote Play sul sistema operativo di Google era limitata ai soli dispositivi della serie Xperia.

Il Remote Play PS4 su Android funziona su tutti i device (smartphone o tablet) con sistema operativo Android 5.0, una distribuzione piuttosto datata e ormai rimasta in uso solamente su prodotti economici di fascia bassa. C'è però un ma, ovvero per connettere un DualShock 4 in modalità wireless tramite Bluetooth sarà necessario possedere un dispositivo aggiornato ad Android 10, tra questi troviamo Asus ZenFone 5Z, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, OPPO Reno, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi Mix 3.

Se il vostro smartphone non supporta Android 10 non sarà possibile connettere il DualShock 4 tramite Bluetooth e dovrete "accontentarvi" dell'interfaccia virtuale su schermo o della connessione tramite cavo. Lo stesso vale anche per iPhone e iPad, dove il supporto per il controller wireless è limitato ad iOS 13, quest'ultimo compatibile con tutti i prodotti Apple usciti almeno negli ultimi quattro anni.