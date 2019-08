PlayStation 4: una ricerca svela i videogiochi più 'chiacchierati' di metà 2019

I vertici di Spiketrap, una società di analisi specializzata in ricerce di mercato collegate all'industria videoludica, hanno stilato la lista dei videogiochi PS4 più "chiacchierati" dagli utenti della console Sony a metà 2019, e più precisamente nel periodo compreso tra inizio aprile e fine giugno.

In base alle informazioni snocciolate nel report "Q2 2019 Release Roundup", gli analisti di Spiketrap evidenziano l'incredibile coinvolgimento dell'utenza PS4 per titoli come Mortal Kombat 11, Days Gone, Dreams, World War Z, RAGE 2 e, in misura minore, Blood and Truth e Nioh 2.

La particolare infografica confezionata da Spiketrap mostra il numero di appassionati che hanno discusso dei videogiochi in questione attraverso i social, così come il numero di like e di condivisioni ricevute dai singoli sviluppatori per ogni messaggio o video pubblicato su canali come Twitter, Facebook, Instagram o YouTube.

Secondo Adam Sessler di Spiketrap, questo tipo di ricerche si rivelano essere particolarmente utili per scoprire quanto impatto possano avere i videogiochi nel medio-lungo periodo, prescindendo così da ogni analisi che si limiti a fotografare le sole vendite di lancio senza tenere conto di fattori altrettanto importanti come la popolarità sui social (qualcuno ha detto GTA 5?).

Nel caso di Days Gone, ad esempio, Sessler spiega come il successo dell'ultimo survival horror a mondo aperto di Sony Bend in esclusiva su PS4 possa essere dovuto al fatto che "Days Gone è divenuto celebre per i numerosi video e streaming pubblicati dai suoi fan dopo il lancio (nonostante l'accezione comune indichi i giochi singleplayer poco adatti allo streaming), e questo potrebbe aver avuto un ruolo molto importante nel sostegno del titolo".

Quanto a Mortal Kombat 11 e alla grande popolarità del picchiaduro di NetherRealm, invece, l'analista di Spiketrap reputa interessante "il coinvolgimento straordinariamente alto che il titolo aveva già prima di essere lanciato. I giochi (principalmente quelli votati al multiplayer) tendono ad aumentare la propria popolarità offrendo una Demo o una Beta molto vicino alla commercializzazione. Tutto ciò funge da catalizzatore per il coinvolgimento dei fan e contribuisce ad aumentarne le vendite. Anche grazie all'annuncio continuo di nuovi personaggi aggiuntivi, MK11 ha continuato a stimolare la curiosità dei giocatori". Su queste pagine trovate anche una lista dei videogiochi Most Wanted di PS4 in uscita sul Monolite Nero entro la fine del 2019.