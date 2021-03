PlayStation 4: scopriamo tutte le novità del firmware 8.50

Nel corso delle ultime ore è stato possibile per una ristretta cerchia di possesso di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro accedere ad una beta del prossimo firmware della console Sony, il quale porterà il sistema operativo alla versione 8.50.

Stando alle parole di chi ha già messo le mani sul prossimo update della macchina di vecchia generazione, questo procederà alla rimozione delle schede legate alle "Community PlayStation", ovvero i gruppi legati a singoli giochi o brand che permettono ai giocatori di ritrovarsi e che, purtroppo, non hanno mai avuto il successo sperato da Sony (non a caso non vi è traccia di questa feature nel sistema operativo di PlayStation 5). Altra novità riguarda l'introduzione di un pulsante che semplifica l'invito di altri utenti in un gruppo, favorendo così l'interazione tra i giocatori senza dover navigare tra numerosi menu. Il nuovo firmware pensa anche alla privacy dei giocatori e imposterà automaticamente lo stato del profilo in "Invisibile" quando si avvia un titolo presente nella lista di prodotti nascosti dalla cronologia.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le novità dell'aggiornamento, vi ricordiamo che PS4 è a quota 115 milioni di console distribuite e ha come prossimo obiettivo quello di superare il Game Boy.