PlayStation 4 senza segreti: le curiosità da conoscere sulla console Sony

Celebriamo la carriera di PlayStation 4 con dieci curiosità da conoscere assolutamente sulla console Sony, dalle funzionalità ispirate ai 'souls al successo stellare di una delle piattaforme più vendute della storia.

L'arco generazionale coperto da PS4 è stato segnato da tantissimi eventi e da altrettante curiosità, come quelle legate alla genesi della console. Il celebre dirigente Sony Shuhei Yoshida, ad esempio, ha raccontato in un'intervista di aver tratto ispirazione dalla comunicazione asincrona e dalle peculiari funzionalità multiplayer di Demon's Souls e Dark Souls per dare forma al sistema di condivisione dei messaggi e dei contenuti multimediali integrato nella dashboard di PS4.

Sempre in merito alla progettazione della console, è poi impossibile non citare il lavoro svolto da Sony in collaborazione con l'allora indipendente Bungie per realizzare il DualShock 4: i creatori di Halo hanno contribuito attivamente allo sviluppo del controller di PS4 suggerendo al colosso tecnologico giapponese il design e il layout dei tasti per garantirne la perfetta fruibilità nei videogiochi sparatutto come Destiny.

E che dire, allora, del fondamentale lavoro portato avanti da Mark Cerny per superare le criticità di PS3? Nel progettare l'hardware di PS4, il Lead System Architect del team PlayStation ha interpellato più di 30 studi eminenti per illustrare ai creativi del settore tutte le funzionalità della nuova console attraverso una presentazione Powerpoint con ben 500 slide.

