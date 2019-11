PlayStation 4: "Senti il Potere di PS4 PRO" nel nuovo spot TV di Sony con Death Stranding

Dopo aver lanciato lo spot TV It's Time to Play di PS4, la campagna promozionale di Sony per la fine del 2019 produce una nuova pubblicità dedicata, questa volta, a PlayStation 4 Pro e al suo travolgente "Potere" veicolato da capolavori come Death Stranding.

Nel nuovo spot televisivo "Feel the Power of PRO", infatti, la rappresentazione della potenza di PS4 Pro abbandona ogni discorso legato alle prestazioni e alle migliorie grafiche per rappresentare a schermo le emozioni regalate da titoli che, come l'ultima epopea sci-fi di Hideo Kojima, sembrano avere persino la forza di salvare dalle acque una metropoli come New York.

Il messaggio veicolato da Sony con questa pubblicità è perciò quello di servirsi della versione mid-gen di PlayStation 4 per immergerci in un caleidoscopico multiverso fatto di avventure digitali dalla potenza espressiva e ludica come quella di Death Stranding e del suo viaggio per riconnettere gli abitanti degli Stati Uniti post-apocalittici.

Per Sony, insomma, "le grandi emozioni diventano realtà con PS4 PRO": e voi, cosa ne pensate di questo spot e del messaggio lanciato dall'azienda nipponica per promuovere la console e il suo parco titoli durante questa finestra commerciale di fine 2019?