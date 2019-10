PlayStation 4: questa settimana arriva l'aggiornamento 7.0

PlayStation 4 sta per ricevere un nuovo aggiornamento del firmware, che lo porterà alla versione 7.0. Lo ha confermato la stessa Sony nelle scorse ore, rivelando anche quali saranno le principali novità che il nuovo update donerà alla console.

Una in particolare riguarda il raddoppio del numero di giocatori che è possibile invitare in un party, che ora dunque passano a 16. Altri miglioramenti sempre per quanto riguarda i gruppi riguardano la trascrizione della chat, e una qualità audio migliorata, oltre alla risolzione di alcuni problemi di conettività.

Per quanto riguarda il comparto video invece, ci saranno nuove opzioni per la regolazione dell'HDR, mentre altre novità importanti sono previste per quanto riguarda il Remote Play. È stato infatti aggiunto il supporto agli smartphone e tablet che utilizzano il sistema operativo Android 5.0 o superiore. Un aggiornamento arriva inoltre anche per gli utenti Apple, dato che l'app per il Remote Play è stata aggiornata anche su iPhone e iPad, ed ora è possibile mostrare il controller fisso sullo schermo e cambiare l'orientamento di quest'ultimo.

Infine, è stato aggiunto il supporto per i controller Dualshock 4 collegati via bluetooth su Android, iPhone, iPad e Mac.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il rollout dell'aggiornamento, ma dovrebbe iniziare entro questa settimana. Che ne pensate?