ha pubblicato oggiper PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Si tratta di un minor update, opzionale, che include la correzione di bug e migliora la stabilità generale del sistema operativo.

Al momento, Sony non ha diffuso un changelog dettagliato ma non è escluso che l'aggiornamento in questione possa risolvere l'errore E-801809A8, che ha causato alcuni problemi dopo il lancio del precedente update 5.0, bloccando alcune cose.

Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti e aggiornamenti in merito, al momento, come segnalato in apertura, l'installazione di questo minor update è del tutto facoltativa.