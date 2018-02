PlayStation 4 si riconferma la piattaforma più proficua per Ubisoft

In occasione dell'ultimo incontro finanziario tenuto con gli azionisti,ha rivelato i risultati finanziari riguardanti il Q3 dell'anno fiscale 2017-2018, terminato lo scorso 31 dicembre.

Come potete notare dalle tabelle che trovate in calce alla notizia, PlayStation 4 (44% delle vendite totali) si riconferma nuovamente la piattaforma più proficua per il publisher. A seguire, troviamo Xbox One (25%), PC (15%), Nintendo Switch (6%), PlayStation 3, Xbox 360, Wii U e Wii (4%), e altre piattaforme comprendenti dispositivi mobile (6%).

Nessuna sorpresa neanche per quanto riguarda le Regioni: in prima posizioni troviamo gli Stati Uniti (47%), che precedono l'Europa (39%), e il Resto del Mondo (14%).

La compagnia ha sottolineato il grande successo di Assassin's Creed: Origins, che sembra essere in grado di raddoppiare le vendite di Syndicate; di For Honor, piazzatosi come quinto titolo più seguito su Twitch; di Mario + Rabbids: Kingdom Battle che si è rivelato il titolo third party più venduto su Switch; di Rainbow Six: Siege, uno dei titoli multiplayer ancor oggi più giocati; oltre ad aver confermato il costante miglioramento di The Division che ha visto tornare a crescere la sua community dopo l'update 1.8.