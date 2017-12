PlayStation 4 Slim, annunciato il modello personalizzato per Hokuto Ga Gotoku

hanno annunciato un modello speciale di PlayStation 4 Slim dedicato a, il nuovo gioco diprodotto dae in arrivo a marzo in Giappone.

PlayStation 4 Hokuto Ga Gotoku Edition sarà disponibile nelle varianti da 500 GB (38.480 yen) e 1 GB (38.480 yen), la console di colore nero è personalizzata con una cover frontale impreziosita da un artwork disegnato da Tetsuo Hara, da segnalar anche la presenza di un tema per la dashboard e di una confezione esclusiva a tema Hokuto No Ken.

La console sarà presentabile dalle prossime ore sul Sony Store giapponese, la disponibilità è prevista per l'8 marzo 2018, in contemporanea quindi con l'uscita di Hokuto Ga Gotoku in Giappone. Nel momento in cui scriviamo, il lancio del gioco in Occidente non è stato confermato, SEGA ha indetto un sondaggio per capire l'interesse dei giocatori europei e americani, allo stato attuale però nessun annuncio è stato fatto dal publisher.